«Невский проспект» открыли, синюю ветку задымило из-за горящей помойки

В тоннеле между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» чувствуется сильный запах дыма утром 21 мая.

Как сообщили «Фонтанке» в городском ГУ МЧС, запах, на который жалуются пассажиры, затянуло в тоннель с улицы. Рядом с шахтой метро на Бронницкой улице горел мусор, дым попал в подземку. Сейчас дополнительные насосы проветривают перегон.

На работу станций пожар не повлиял, параллельно закончилась проверка на «Невском проспекте». Обнаруженный там бесхозный предмет оказался неопасен, и станцию в 09:47 открыли.