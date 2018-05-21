В Волгограде из-за разгерметизации салона экстренно сел Airbus A321

Самолет турецкой авиакомпании Onur Air продолжил череду воскресных авиапроисшествий в России. На пути из Антальи в Челябинск лайнер совершил экстренную посадку в Волгограде.

Как сообщила Южная транспортная прокуратура, Airbus A321 приземлился 20 мая в 22:50 мск. На борту находились 226 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто не пострадал. По факту инцидента проводится проверка.

По данным регионального портала V1, причиной экстренной посадки стало подозрение на разгерметизацию салона. Пассажиры рейса сняли происходившее внутри на видео. На кадрах часть людей сидят в креслах в кислородных масках.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь челябинского аэропорта Елена Светлова, за пассажирами отправили резервный борт. Ожидается, что из Волгограда в Челябинск самолет прибудет в 13:20 (11:20 мск), где проведет порядка 1,5 часов. Также, по ее данным, планируется, что в 15:00 (13:00 мск) самолет вылетит в Анталью.

По данным онлайн-табло аэропорта Челябинска, рейс 8Q878 должен был вылететь из Челябинска в Анталью в 03:30 (01:30 мск) понедельника. На табло указывается, что рейс задерживается до 13:45 (11:45 мск).

Напомним, что днем 20 мая Boeing авиакомпании «Алроса» прервал взлёт в петербургском аэропорту Пулково из-за проблем с двигателем. Пассажиры не пострадали. Вечером того же дня в Ломоносовском районе Ленобласти разбился двухместный спортивно-пилотажный самолет Су-29. Пилот погиб.