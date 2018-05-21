Бороться с беспилотниками на мундиале в Петербурге будут «Житель» и «Свет КУ»

На время игр чемпионата мира по футболу — 2018 Минобороны отправит в Петербург — бороться с беспилотными летательными аппаратами — комплексы «Свет КУ», а также станции «Житель» и «Синица».

Об этом утром 21 мая сообщает РБК со ссылкой на источники в министерстве. Подобные мобильные группы противодействия беспилотникам направят во все 11 городов, которые будут принимать игры чемпионата. В Северной столице будет использована мобильная группа РЭБ, о которой ранее «Фонтанка» уже упоминала. В нее войдут станции Р-300Р «Житель» и Р-934Б «Синица». Кроме того, к стадиону «Санкт-Петербург Арена» подвезут два комплекса «Свет КУ». Все эти средства уже состоят на вооружении Минобороны и использованы будут не впервые. Новинки же испытают на играх в столице чемпионата — в Москве, по данным источника РБК, там используют экспериментальное устройство «Силок», описание и характеристики которого в открытом доступе отсутствуют.

Станция комплексного технического контроля «Свет КУ» принята на вооружение в 2012 году, ее разработали в петербургском «Специальном технологическом центре». «Свет КУ» защищает информацию, передаваемую по беспроводным каналам, способен обнаружить и проанализировать сигналы от радиотехнических систем в диапазоне от 25 МГц до 18 тыс. МГц

Р-330 «Житель» – автоматизированная станция активных помех, разработанная на воронежском предприятии «Протек». Она подавляет станции сотовой связи GSM-диапазона, сигнал от устройств GPS и спутников Insmart и Iridium. Также способна вести радиоэлектронную разведку в диапазоне от 0,1 до 2 ГГц.

Р-934Б «Синица» разработана во Владимире, станция подавляет сигналы авиационной УКВ-радиосвязи, систем наведения тактической авиации и наземной радиосвязи. Она также способна блокировать сотовые сигналы.

Напомним, накануне возле «Лахта Центра» в Петербурге горожане заметили самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». В ЗВО их появление объяснили учениями, которые необходимы в рамках подготовки к ЧМ.