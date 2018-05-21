Крымский мост поставил первый рекорд, но слишком много любителей селфи

Первые выходные после открытия движения по Крымскому мосту предсказуемо показали рекордный трафик. Однако среди водителей оказалось довольно много желающих сфотографироваться. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба Росавтодора.

По данным дорожного агентства, рекорд был поставлен в воскресенье, 20 мая. По Крымскому мосту в обе стороны проехали более 23,1 тысячи автомобилей. Это на 2 тысячи больше, чем в день открытия движения.

В субботу, 19 мая, переправой воспользовались около 20 тысяч автомобилистов. Сейчас это стандартная цифра.

Отмечается, что самое распространённое нарушение ПДД на Крымском мосту – остановка для фотографирования в арочном пролёте и на въезде на переправу. Там дежурят сотрудники полиции, которым приходится вести разъяснительную работу с нарушителями.

За первые пять суток с момента открытия переправы по ней проехали около 90 тысяч машин. Трафик в Крым пока немногим больше, чем в сторону Тамани (46 тысяч автомобилей против 44-х).