Полтавченко: Великобритания на ПМЭФ тоже будет
Более 70 стран направят представителей своих крупных компаний на Петербургский международный экономический форум, который пройдет с 24 по 26 мая. Об этом рассказал губернатор Северной столицы. Он дал интервью ведущим информационным агентствам России.
По убеждению градоначальника, несмотря на новый виток западных санкций против России и соответствующую риторику, интерес у бизнеса и политиков мирового уровня к форуму не пропал. Смольный надеется, что ключевое экономическое мероприятие года пройдет с таким же успехом, как и раньше.
«Великобритания на форуме тоже будет представлена. Не готов сказать, кто возглавит делегацию, но знаю, что в ней будут представители крупного британского бизнеса», — добавил Георгий Полтавченко, которого утром 21 мая цитирует РИА Новости.
Глава региона также отметил, что власти Северной столицы намерены подписать в рамках ПМЭФ около 40 соглашений. Он не стал раскрывать подробности, пообещав «сюрпризы», но две темы обозначил.
«Могу назвать два инвестпроекта по фармкластеру примерно по 1 миллиарду рублей каждый. Это проект с участием немецких партнеров по созданию производства медицинских изделий из пластика, а также проект отечественного инвестора по разработке активных фармацевтических субстанций», — рассказал Полтавченко.
Он также упомянул о соглашениях с северными регионами страны по федеральной программе освоения Арктики.
Справка:
Напомним, к очередному ухудшению отношений между Россией и Великобританией привело отравление экс-полковника ГРУ. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в английском Солсбери 4 марта 2018 года. Около месяца за их жизнь и здоровье боролись врачи. Лондон счел, что к покушению на Скрипалей причастна Москва, так как вещество группы «Новичок», которым, предположительно, были отравлены отец и дочь, разработано советскими химиками. Последствиями скандала стали высылка российских дипломатов из ряда европейских стран и США. Кроме того, у россиян возникли проблемы с визами в Британию. Лондон заявил о своем намерении проверить весь бизнес, который ведут на Британских островах граждане РФ.