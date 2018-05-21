Полтавченко: Великобритания на ПМЭФ тоже будет

Более 70 стран направят представителей своих крупных компаний на Петербургский международный экономический форум, который пройдет с 24 по 26 мая. Об этом рассказал губернатор Северной столицы. Он дал интервью ведущим информационным агентствам России.

По убеждению градоначальника, несмотря на новый виток западных санкций против России и соответствующую риторику, интерес у бизнеса и политиков мирового уровня к форуму не пропал. Смольный надеется, что ключевое экономическое мероприятие года пройдет с таким же успехом, как и раньше.

«Великобритания на форуме тоже будет представлена. Не готов сказать, кто возглавит делегацию, но знаю, что в ней будут представители крупного британского бизнеса», — добавил Георгий Полтавченко, которого утром 21 мая цитирует РИА Новости.

Глава региона также отметил, что власти Северной столицы намерены подписать в рамках ПМЭФ около 40 соглашений. Он не стал раскрывать подробности, пообещав «сюрпризы», но две темы обозначил.

«Могу назвать два инвестпроекта по фармкластеру примерно по 1 миллиарду рублей каждый. Это проект с участием немецких партнеров по созданию производства медицинских изделий из пластика, а также проект отечественного инвестора по разработке активных фармацевтических субстанций», — рассказал Полтавченко.

Он также упомянул о соглашениях с северными регионами страны по федеральной программе освоения Арктики.