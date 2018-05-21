Клинтон похвалилась ушанкой

Экс-кандидат в президенты США, бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон похвалилась шапкой-ушанкой на церемонии вручения дипломов выпускникам Йельского университета. Об этом сообщает ABC News.

Согласно университетскому обычаю, выпускники получают дипломы в необычных головных уборах. Окончившая юридический факультет Клинтон не стала отступать от традиции и явила собравшимся черную меховую шапку с кокардой, украшенной серпом и молотом.

«Я вижу, что вы следуете своей традиции. Поэтому я тоже принесла шапку. Русскую шапку», – сказала Клинтон, демонстрируя ушанку. «Если вы не можете одолеть их, то присоединитесь к ним», — заключила она.

Головной убор выпускники встретили одобрительно с криками и овациями в зале.

Hillary Clinton wanted to follow the tradition of bringing an "over the top hat» to Yale University's commencement ceremony – so she brought a hat, too: "A Russian hat."



"I mean, if you can't beat 'em, join 'em," she said. https://t.co/MAITSWNqiq pic.twitter.com/ynBBsKEosZ — ABC News (@ABC) 20 мая 2018 г.