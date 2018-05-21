Двое взрослых и ребёнок пострадали из-за нарушения ПДД на Индустриальном

Пересечение перекрёстка в Красногвардейском районе Петербурга закончилось в больнице для трёх человек – один из водителей не обратил внимания на знак «Уступи дорогу». Авария произошла ночью 21 мая.

Около 01:20 на пересечении Индустриального проспекта и шоссе Революции дорогу не смогли поделить Nissan Almera и ВАЗ-2105. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, травмы получили водитель и пассажирка «пятерки». Обоим по 21 году. Девушка попала в больницу в тяжелом состоянии.

Ранена также 3-месячная пассажирка «Ниссана». С травмами средней степени тяжести вместе с мамой она оказалась в стационаре.

По факту ДТП дорожная полиция проводит проверку.