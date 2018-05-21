«Невский проспект» закрыт на вход и выход

Станция метро Петербурга «Невский проспект» и переход на «Гостиный двор» закрыты утром 21 мая. К месту находки бесхозного предмета вызвали взрывотехников.

Об этом сообщает пресс-служба городской подземки. Перерыв в утренний час пик пришлось сделать из-за подозрительной находки — в девять утра всех пассажиров вывели со станции, машинистам дали команду на «Невском проспекте» не останавливаться. Пока служба безопасности не убедится в безобидности находки, станция и переход будут закрыты.

Напомним, за сегодняшнее утро это вторая станция метро, на которой изучают подозрительную находку — ранее на час закрывали «Ленинский проспект».