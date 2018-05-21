Петербург встал. Преимущественно на въездах и КАД

В Петербурге утром 21 мая скопились 7-балльные пробки. Большая часть пришлась на въезды в город и кольцевую.

Самый большой затор образовался ещё в девятом часу утра на Московском шоссе, сообщили в аналитическом центре «Яндекс.Пробки». Стало невозможно проехать 8,8 километра от реки Поповой Ижорки до центра Scania. На преодоление этого участка дороги необходимо около 36 минут.

На севере города автомобилисты стоят на Новоприозерском шоссе и проспекте Энгельса. Пробка длиной 5,2 километра скопилась от Ленинградского шоссе до Суздальского проспекта. На то, чтобы преодолеть этот маршрут, уйдёт 50 минут.

На КАД стоит внешнее кольцо между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе, а также внутреннее между Народной улицей и Большим Обуховским мостом.

Пробка зафиксирована на Октябрьской набережной. Там плотно от Приневской улицы до Володарского моста (около 2,5 километра) и на проспекте Маршала Жукова, Лиговском путепроводе и Таллинском шоссе (2,5 километра).