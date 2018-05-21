Губернатор заявил о планах переноса порта Петербурга в Бронку

Правительство Петербурга планирует перевести порт за пределы города. Первый этап переезда грузового терминала в Бронку может состояться в 2025 году. Об этом заявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко в интервью ведущим информагентствам России утром 21 мая.

Напомнив, что Петербург строился как город-порт, Георгий Полтавченко констатировал, что в условиях нехватки земли грузовой терминал на берегу Финского залива не может далее активно развиваться и расширяться. А перевозка грузов через территорию Северной столицы создает дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру.

«И мы сейчас основательно задумались о необходимости поэтапного перевода порта в другое место. Туда, где он мог бы развиваться и спокойно наращивать мощности без ущерба для людей и инфраструктуры», — цитирует градоначальника РИА Новости.

По мнению Полтавченко, наиболее оптимальный вариант — порт Бронка, который включен в границы Большого порта Петербурга, а территориально находится в Ломоносовском районе Ленобласти.

«Очень интересный, глубоководный, и он ближе всего расположен к нынешним портовым мощностям. Такой переезд позволит и городу сохранить все доходы, и стивидорным компаниям максимально сохранить персонал. Там, конечно, необходимо дальше развивать портово-производственную территорию, транспортную составляющую, в первую очередь железнодорожную, – и мы на эту тему думаем. Это вопрос затратный, но решаемый», — отметил губернатор.

Он признался, что детальная проработка переезда еще впереди. Ее приурочат к новому генплану Северной столицы. Поэтому о конкретных сроках перевода в Смольном говорят осторожно.

«Самое раннее, когда можно перевести 1-й и 2-й грузовые районы, – это 2025-й год. После этого может быть реализован перенос 3-го и 4-го грузовых районов», — подытожил Георгий Полтавченко.

В конце 2016 года «Фонтанка» писала о том, что оператору порта Бронка ООО «Феникс» одобрили разработку предпроекта по использованию железнодорожной ветки Лигово – Ораниенбаум – Бронка. Сейчас здесь в основном следуют электрички. Однако компания не могла договориться со Смольным по поводу строительства железнодорожной развязки в Петергофе. Путепровода в Петродворце не будет.