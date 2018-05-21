В Минобороны обвинили США в нарушении договора о ликвидации ракет

Министерство обороны России обвинило США в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом 21 мая заявил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков в интервью газете «Красная звезда».

По словам Рыжкова, Вашингтон проводит испытания баллистических ракет с дальностью полета от 500 до 5 тысяч километров. В качестве примера он упомянул испытания крылатой ракеты AGM-158B, прошедшие в США в 2012-2013 годах. Дальность полета ракеты составляет тысячу километров, что, по мнению Рыжкова, стало грубейшим нарушением договора.

Он также добавил, что для разработки системы противоракетной обороны США используют запрещенные договором ракеты-мишени, имитирующие снаряды как Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM. «Производство таких ракет и последующее выполнение пусков запрещены договором о РСМД, поскольку такие средства по своим тактико-техническим характеристикам, прежде всего по дальности полета, относятся к классу ракет малой и средней дальности», — заявил Рыжков.

Напомним, 17 мая президент США Дональд Трамп поручил Белому дому подготовить новый пакет санкций против России из-за нарушения договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). В Кремле в ответ заявили, что распоряжение Трампа «вызывает недоумение».

Обвинения в адрес Москвы начали звучать после выступления президента Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию 1 марта. Путин рассказал о разработке новейших систем вооружения, которые способны преодолевать любые системы ПРО и ПВО. Речь шла, в частности, о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке. После этого президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом России пообещал «выиграть гонку вооружений».

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в 1987 году подписали генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган.