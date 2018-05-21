У Полтавченко нет опасений за работу выкатного поля стадиона на Крестовском

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назвал стоимость арены «Санкт-Петербург» на Крестовском острове, а также рассказал про выкатное поле и раздвижную крышу стадиона. По словам градоначальника, опасений в их работе у него нет.

Строительство стадиона на Крестовском обошлось в 45 миллиардов рублей, из которых около 4,5 миллиарда составили расходы на временную инфраструктуру к мундиалю, заявил 21 мая Полтавченко в интервью информагентствам России. Выкатное поле и крыша функционируют нормально, уверил губернатор.

«По полю могу сказать, что оно сегодня уже нормально вкатывается и выкатывается. Конечно, оно больше года простояло и чуть-чуть прикипело к платформе, но никаких проблем с его выездом и возвращением на место нет. Все работает в штатном режиме. Кроме того, научились обслуживать это поле и внутри арены, и когда оно выкатывается за территорию чаши. То же самое с крышей – сдвигается за 40 минут и раздвигается за столько же, проведены работы по ее защите от дождя и протечек… У меня больших вопросов и опасений нет», — рассказал он РИА Новости.

Напомним, что 14 мая выкатное поле стадиона на Крестовском острове покинуло арену до чемпионата мира по футболу. На его перемещение потребовалось меньше 2 часов.

В конце апреля «Фонтанка» писала о том, с какими трудностями проходило тестовое выкатывание поля. В процессе было решено не использовать воздушную подушку для облегчения конструкции и, соответственно, резиновую юбку, которая обеспечивала герметичность и примыкание к бетонной плите. В итоге на процесс ушло около 9 часов, обратно поле закатили за полтора. Работы производило УМ-Филиал ОАО «Метрострой».

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Петербурге пройдут четыре матча группового этапа, игра 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.