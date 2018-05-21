Полиция задержала педофила, навещавшего подростковый клуб в Калининском районе

После заявления отца одной из воспитанниц подросткового клуба в Калининском районе Петербурга оперативники из районного УМВД задержали безработного мужчину.

Как стало известно «Фонтанке», восьмиклассница рассказала отцу о домогательствах со стороны постороннего после дополнительных занятий вечером 20 мая. Школьница подробно описала развратника, он был задержан в тот же вечер у себя дома оперативниками уголовного розыска Калининского района.