Венесуэла выбрала президента

Николаса Мадуро переизбрали президентом Венесуэлы. Он получил на выборах около 68 процентов голосов, заявил накануне глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена.

Таким образом, Мадуро останется на посту главы государства до 2025 года, пишет Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости. Его соперник Энри Фалькон, получивший 1,8 миллиона голосов, заявил, что отказывается признавать результаты выборов и пообещал уехать из страны. По его словам, всего подано 142 тысячи заявлений о нарушениях при голосовании и давлении на его представителей.

Выборы в Венесуэле отказался признавать легитимными Госдеп США и ряд латиноамериканских стран.

Прошлые президентские выборы в Венесуэле прошли 14 апреля 2013 года. Тогда Мадуро победил с перевесом менее чем в один процент голосов. В настоящее время его популярность падает на фоне усугубляющегося экономического кризиса в стране.