Полтавченко не исключает участия в выборах губернатора в 2019 году

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко не исключает возможности участия в выборах губернатора в 2019 году. Об этом он заявил 21 мая в интервью информагентствам России.

По словам градоначальника, в Северной столице ему работать интересно и он видит большое количество задач, которые необходимо реализовать в ближайшее время и в перспективе.

«Сегодня я могу абсолютно ответственно заявить, что не исключаю возможности пойти на очередной губернаторский срок. Повторю еще раз — мне интересно работать губернатором Санкт-Петербурга», — цитирует Полатавченко РИА Новости.

Напомним, что губернатору Петербурга неоднократно предрекали отставку. В частности, по версии политологов, ближайшая должна была произойти сразу после президентских выборов.

Георгий Полтавченко возглавляет Петербург с 31 августа 2011 года. Именно тогда он был впервые утвержден в должности губернатора — тогда еще президентом Дмитрием Медведевым. В 2014-м Полтавченко пошел на досрочные выборы, набрав на них 79,3% голосов. В сентябре 2019 года его полномочия истекут.