В Японии при взлёте загорелся Boeing с пассажирами

Пассажирский самолет Boeing 767 загорелся при взлете в Японии 21 мая. Инцидент произошел в международном аэропорту Нарита, который расположен в префектуре Тиба в восточной части Большого Токио,

Как сообщает РБК со ссылкой на телеканал NHK, самолет принадлежит авиакомпании Japan Airlines. Он должен был вылететь в Гонконг. На борту лайнера находились 137 пассажиров. Все они были эвакуированы.

В результате инцидента четыре пассажира пожаловались на плохое самочувствие и обратились за помощью к медикам. При этом никому из пострадавших госпитализация не потребовалась.

Местные власти сообщают, что на борту самолета пожара не было. Предварительной причиной стала утечка масла во вспомогательном двигателе в задней части лайнера, которая привела к задымлению в салоне воздушного судна.​

20 мая пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании АЛРОСА, который должен был следовать из Петербурга в Мирный через Москву, прервал взлет в Пулково из-за неисправности двигателя.