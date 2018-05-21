На западе Украины военный швырнул гранату в толпу односельчан

Военнослужащий Вооруженных сил Украины бросил гранату в топу людей в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области вечером 20 мая. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков в своем Twitter.

По словам Авакова, сержант приехал домой в отпуск и пошел отдохнуть в кафе. Там у него началась ссора с односельчанами, в процессе которой он швырнул ручную осколочную гранату, которая взорвалась. Ранения получили девять человек.

Аваков напомнил, что «граната – не сувенир солдату в дорогу».

Инцидент подтвердил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин. Он добавил, что сержант 1993 года рождения был задержан. На месте работает оперативно-следственная группа. Пострадавшим оказана медицинская помощь.