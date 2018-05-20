Кадыров считает, что за нападением на церковь в Грозном стоит не ИГ

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не переводить стрелки на запрещённую в России террористическую организацию «Исламское государство», а искать покровителей нападения на храм в Грозном в другой стороне. Сам он знает, в какой, но пока откровенничать не намерен.

«Когда иблисское государство (именно так Кадыров называет запрещенный ИГ – Прим.ред.) практически разгромлено, некие зарубежные сайты с регулярным постоянством сообщают, что оно организовало всё, что на свете происходит, включая и низкую яйценоскость на какой-то птицефабрике», – написал чеченский лидер в своем Telegram-канале 20 мая.

Кадыров уверен, что единственная цель повсеместной виновности ИГИЛ – внушить обывателям мысли о всесильности террористической организации. Отдать приказ захватить прихожан церкви она могла, допускает он, но «ветер дует с другой стороны».

«Придёт время, подробная информация станет достоянием общественности», – заинтриговал глава Чечни. До этого он сообщал, что искать вдохновителей следует на территории одной из западных стран.

Ранее запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство» заявила, что напавшие 19 мая на церковь Архангела Михаила боевики были из числа его сторонников. Все четверо были уничтожены в ходе спецоперации. Погибли двое полицейских, ещё двое получили ранения, также был убит один прихожанин. Следственный комитет возбудил дело по статьям 317 УК РФ (посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и по части 2 статьи 105 (убийство двух и более лиц).