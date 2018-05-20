После отказа двигателя в Пулково «Алроса» проверит все свои Boeing

Авиакомпания «Алроса», самолёт которой 20 мая не смог вылететь из аэропорта Пулково в Петербурге, проведёт дополнительные проверки в своём лётном парке.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе перевозчика, Boeing 737-800 перед вылетом прошёл техобслуживание, никаких неполадок обнаружено не было. Не фиксировали их и во время предыдущих полётов. Несмотря на это, во время взлёта в Пулково один из двигателей у летевшего в Мирный лайнера отказал, самолёт прервал разгон по полосе и вернулся обратно в аэропорт.

«Экипаж грамотно отреагировал в сложившейся ситуации, взлет был прерван, никто из 156 находившихся на борту пассажиров не пострадал», – уточнили в авиакомпании.

За пассажирами из Москвы направили резервный борт, который в Пулково ждали шесть часов. По данным онлайн-табло аэропорта, самолёт вылетел в Мирный в 19:27.

Выяснением причин случившегося в аэропорту занимается специально созданная комиссия. Проверки проводит транспортная прокуратура и Следственный комитет на транспорте. В авиакомпании заверили, что после случившегося проведут дополнительные проверки двигателей на других самолетах своего парка. Отказавший прибор демонтируют и отправят на исследование для последующего ремонта.