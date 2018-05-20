СК показал фото упавшего самолета в Ленобласти

Северо-Западное управление на транспорте Следственного комитета России опубликовало фотографии с места крушения легкомоторного Су-29 в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Самолет разбился в трехстах метрах от взлетной полосы.

Как сообщили в ведомстве, 20 мая двухместный самолёт вылетел с аэродрома в деревне Куммолово. Крушение произошло около пяти часов вечера за триста метров от взлётно-посадочной полосы в деревне Ломаха. По предварительным данным, летательный аппарат принадлежал 60-летнему жителю Петербурга Владимиру Чвокову. От полученных травм мужчина скончался.

На месте работают следователи и криминалисты Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР. Свою проверку проводят сотрудники транспортной прокуратуры.