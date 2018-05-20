СК показал фото упавшего самолета в Ленобласти
Самолет разбился в трехстах метрах от взлетной полосы.
Как сообщили в ведомстве, 20 мая двухместный самолёт вылетел с аэродрома в деревне Куммолово. Крушение произошло около пяти часов вечера за триста метров от взлётно-посадочной полосы в деревне Ломаха. По предварительным данным, летательный аппарат принадлежал 60-летнему жителю Петербурга Владимиру Чвокову. От полученных травм мужчина скончался.
На месте работают следователи и криминалисты Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР. Свою проверку проводят сотрудники транспортной прокуратуры.
Справка:
Су-29 – двухместный спортивно-пилотажный самолёт. Создан в 1990 году в ОКБ им. Сухого. Летательный аппарат предназначен для обучения, тренировки и участия летчиков в соревнованиях по высшему пилотажу, показательных выступлениях на авиашоу, а также для поддержания летного мастерства пилотами военной и гражданской авиации. Самолёты эксплуатируются в России, Австралии, Великобритании, США, ЮАР и других странах.