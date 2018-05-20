В управлении транспортной полиции на Полтавской визитёр выпал с третьего этажа

Мужчина выпал в окно Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на транспорте вечером 20 мая. Перед головокружительным кульбитом из окна третьего этажа он хотел написать заявление, но внезапно передумал.

Как стало известно «Фонтанке», в воскресенье, около 20 часов, в здание отдела в Полтавском проезде, 9, пришел крайне нервный визитер и с порога сообщил, что хочет о чем-то заявить. Отметим, что в это подразделение граждане обращаются крайне редко, но мужчину приняли, как положено и предложили немного подождать, пока ему дадут ручку и бумагу. Дожидаться тот не стал и резко рванул наверх по лестнице, после чего выпал в окно с третьего этажа. Догнать и поймать его не успели.

Визитёр выжил, хотя и получил характерные для падения с высоты травмы. Прибывшие на помощь медики скорой помощи отметили, что психического состояние пострадавшего далеко не нормальное. Мужчину забрали в больницу.

В Управлении на транспорте МВД России по СЗФО «Фонтанке» сообщили, что по факту происшествия проводится служебная проверка.