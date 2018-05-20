На Васильевском сгорел пассажирский автобус

Автобус вспыхнул на Васильевском острове в Петербурге вечером 20 мая. Пассажиры успели покинуть салон до того, как пламя распространилось по салону.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, автобус №6 горел на углу Наличной улицы и Малого проспекта в начале восьмого вечера. Огонь охватил заднюю часть машины, людей внутри не было. Маршрут, курсирующий между улицей Кораблестроителей и станцией метро «Нарвская» обслуживает ГУП «Пассажиравтотранс».

По информации перевозчика, пассажиры при пожаре не пострадали – все успели выбраться из автобуса. Причины возгорания в настоящее время выясняются.