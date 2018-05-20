США и Китай пока не могут договориться по условиям торгового соглашения

США и Китай взяли паузу в подготовке соглашения по торговым условиям. Об этом, как пишет RNS со ссылкой на ABC News, 20 мая заявил глава Национального экономического совета при президенте Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу.

По его словам, стороны наметили дальнейшие шаги в решении вопроса, однако окончательного соглашения пока нет. Министр торговли США Уилбур Росс планирует отправиться в Китай для переговоров по американскому экспорту. Кадлоу добавил, что как только пошлины между США и Китаем будут снижаться, экспорт из Штатов будет расти.

«Нет никакого соглашения по сделке. Мы ничего такого не ждали. Есть коммюнике двух великих стран, и все», — сказал он, заметив, что в этом документе можно прочитать только то, что стороны намереваются «делать дальше».​

Ранее вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ заявил, что страны «пришли к договоренности не вести торговую войну и не вводить взаимные пошлины».

2 апреля Китай ввел повышенные пошлины на ввоз 128 товаров из США в ответ на введение Вашингтоном повышенных пошлин на импорт стали и алюминия. Тогда мера затронула некоторые виды фруктов, свинину, орехи, вино, трубы и прочее.