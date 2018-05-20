Сборная Канады по хоккею впервые за 4 года осталась без медалей на ЧМ

Канадские хоккеисты в матче за третье место на чемпионате мира в Дании уступили сборной США со счетом 1:4. Впервые за четыре года родоначальники хоккея остались без медалей мирового первенства.

Как пишет РБК, встреча прошла на «Роял Арене» в Копенгагене.

На первом этапе чемпионата мира сборные США и Канады выступали в одной группе. Американцы набрали в семи матчах 16 очков и заняли второе место, родоначальники хоккея с 15 баллами стали третьими. В личной встрече сборная США обыграла Канаду в серии буллитов — 5:4. При этом обе североамериканские команды были разгромлены Финляндией, ставшей победителем группы. Канадцы проиграли сборной Суоми со счетом 1:5, американцы — с результатом 2:6.

В четвертьфинале сборная США в основное время одолела Чехию — 3:2, Канада в овертайме победила российскую команду — 5:4. В полуфинале североамериканцы синхронно проиграли. Команду США разгромили шведы (0:6), канадцы уступили Швейцарии (2:3).

В финальном матче чемпионата мира сыграют сборные Швеции и Швейцарии.