В Госдепе считают выборы в Венесуэле нелегитимными

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт назвала проходящие в Венесуэле выборы президента нелегитимными, отметив, что Соединенные Штаты поддерживают право венесуэльцев на честное голосование.

«Так называемые выборы в Венесуэле сегодня не являются легитимными. США вместе с демократическими странами во всем мире выступают в поддержку народа Венесуэлы и его суверенного права избирать своих представителей на свободных и честных выборах», – написала она на своей странице в Twitter.

Как пишет РБК, 20 мая в Венесуэле проходят выборы президента страны. Голосование проходит на фоне превысившей уровень в 13 000% годовой инфляции, дефицита товаров первой необходимости и экономического кризиса.

По данным опросов, наиболее вероятным победителем станет действующий президент страны Николас Мадуро. Крупные оппозиционные партии отказались участвовать в выборах, назвав их «мошеннической имитацией».

18 мая Мадуро пообещал, что в ходе голосования жители Венесуэлы «дадут открытый урок демократии и свободы миру». Накануне выборов, 19 мая, власти США ввели санкции против четырех граждан Венесуэлы и компаний, с которыми они связаны. В Каракасе назвали эти действия Вашингтона попыткой «саботировать» голосование.