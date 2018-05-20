ИГ взяло на себя ответственность за нападение на церковь в Грозном

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на церковь в столице Чечни. Об этом 20 мая сообщает Site Intelligence Group, которая мониторит ресурсы террористов.

Нападение на церковь Михаила Архангела в Грозном произошло 19 мая. Боевики попытались ворваться в храм, однако люди смогли забаррикадироваться внутри. По информации Следственного комитета, вооруженные ножами и гладкоствольным ружьем злоумышленники хотели захватить прихожан в заложники. Четверо преступников в ходе спецоперации были уничтожены на месте. Погибли двое охранявших церковь полицейских, ещё двое получили ранения. Также был убит один прихожанин. Следственный комитет возбудил дело по статьям 317 УК РФ (посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и по части 2 статьи 105 (убийство двух и более лиц).

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что трое преступников были жителями поселков в пригороде Грозного, четвёртого он назвал главарём из соседнего региона. Также Кадыров заявлял, что есть оперативная информация о заказном характере нападения. Приказ, по его словам, поступил с территории одной из западных стран.