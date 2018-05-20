Украинский блогер протестировал Крымский мост. Киев выставил ему счет
Мост через Керченский пролив удостоился лестных отзывов от украинского видеоблогера, проехавшего по нему в числе первых автомобилистов. На родине 19-километровое путешествие пообещали конвертировать в штраф.
«Мост никакой не надувной. Из асфальта, хорошее качество дороги. Молодцы, просто молодцы», – поделился впечатлениями Виктор Петровский. Ролик на своём YouTube-канале он выложил вскоре после официального открытия переправы, к 20 мая с отзывом познакомились без малого 1 миллион 111 тысяч человек. Одним из них, по всей видимости, был глава Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Он счёл экскурсию нарушением украинских законов. В вину блогеру поставлено посещение «оккупированного Крыма» через закрытые пункты пропуска.
«При въезде в Украину через действующие пункты пропуска ему придется заплатить штраф около трех с половиной тысяч гривен (8,3 тыс. руб.)», – цитирует Слободяна «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.
«За что?» – не понял Петровский. В ответном на обещанный штраф видео он объяснил, что далёк от политики и только передаёт свои впечатления от поездок по разным странам.
Справка:
Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто днем 15 мая. В церемонии принимал участие президент России Владимир Путин. Он проехал по мосту во главе колонны строительной техники за рулем КамАЗа. Строительство конструкции велось с февраля 2016 года.