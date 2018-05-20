В Германии назвали санкции США против России элементом торговой войны

Депутат бундестага и член комитета по иностранным делам Юрген Триттин подчеркнул негативное влияние антироссийских санкций США на немецкую промышленность и назвал их элементом торговой войны.

Как пишет «Газета.ру», в интервью Luebecker Nachrichten Триттин рассказал, что промышленность ФРГ получала 40% алюминия от России и в настоящее время должна его покупать у американской стороны по более высоким ценам. Он также отметил, что последние антироссийские санкции со стороны США не имеют отношения к ситуации на Украине.

«Последние санкции США не имеют ничего общего с вмешательством России в дела Украины: это элемент торговой войны», — подчеркнул Триттин.

Кроме того, Триттин назвал российскую сторону большим соседом, который плохо себя ведет, и уточнил, что политика по отношению к России должна быть «реалистичной и принципиальной».

Напомним, что США ввели очередные санкции 6 апреля. В список попали семь российских олигархов и 12 компаний, к которым они имеют отношение, а также 17 чиновников. Серьезные экономические трудности начались у олигарха Олега Дерипаски, попавшего вместе с компанией «Русал» в очередной санкционный список. В результате за первые же сутки бизнесмен лишился пятой части своего состояния, обеднев на 1,3 млрд долларов разом. 11 апреля Нью-Йоркская товарная биржа отказалась от работы с алюминием UC Rusal. Лондонская биржа металлов последовала ее примеру. Капитализация «Русала» к 16 апреля упала в восемь раз.

После в СМИ появлялась информация о том, что канцлер Германии может попросить Трампа о смягчении санкций в отношении компании Олега Дерипаски «Русал», поскольку от перебоев с поставками российского алюминия могут пострадать немецкие компании. Публично сегодня Меркель об этом не говорила. Вскоре американский минфин заявил, что готов снять с «Русала» ограничения, если контроль над компанией потеряет сам Дерипаска. 27 апреля миллиардер заявил, что готов снизить свою долю в компании En+ (через нее Дерипаска контролирует «Русал») и уйти из ее совета директоров.