Илон Маск рассказал про ощущения от езды на двухмоторной Tesla

Производитель электромобилей Tesla работает над полноприводной Model 3 с двумя двигателями. Об этом 20 мая сообщил основатель компании Илон Маск в своем микроблоге в Twitter.

Он рассказал, что ощущения от езды на автомобиле потрясающие. Полноприводная Tesla Model 3 сможет разгоняться до 96 километров в час за 3,5 секунды, а максимальная скорость автомобиля составит почти 250 километров в час. Заряда аккумулятора должно хватить на 500 километров.

Working on Model 3 dual motor all-wheel drive & performance versions. Driving feel is amazing. Aiming to release config late tonight.