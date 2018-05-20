Илон Маск рассказал про ощущения от езды на двухмоторной Tesla

Производитель электромобилей Tesla работает над полноприводной Model 3 с двумя двигателями. Об этом 20 мая сообщил основатель компании Илон Маск в своем микроблоге в Twitter.

Он рассказал, что ощущения от езды на автомобиле потрясающие. Полноприводная Tesla Model 3 сможет разгоняться до 96 километров в час за 3,5 секунды, а максимальная скорость автомобиля составит почти 250 километров в час. Заряда аккумулятора должно хватить на 500 километров.

Working on Model 3 dual motor all-wheel drive & performance versions. Driving feel is amazing. Aiming to release config late tonight. — Elon Musk (@elonmusk) 19 мая 2018 г.

Двигатели расположены в передней и задней части автомобиля. Model 3 будет стоить 78 тысяч долларов.

В начале мая автопроизводитель снова отчитался об убытках.

В первом квартале 2018 года потери Tesla стали рекордными — 710 миллионов долларов. На фоне непрекращающихся скандалов, связанных с авариями автомобилей Tesla и с проблемами с запуском Model 3, инвесторы подумывали о прекращении финансирования. На выручку компании, чьи акции сильно потеряли в цене, пришел один из самых известных и неоднозначных мировых финансистов Джордж Сорос. Он приобрел бонды компании Tesla Motors на сумму 35 миллионов долларов.