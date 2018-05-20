Российские футболисты вылетели в Австрию для подготовки к ЧМ-2018

Сборная России по футболу вылетела в Австрию для подготовки к чемпионату мира. Об этом 20 мая сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Футболисты будут тренироваться сначала в австрийской коммуне Нойштифт-им-Штубайталь, а 30 мая в Инсбруке пройдёт контрольный матч между командами Австрии и России.

В Австрии к национальной команде присоединятся вратарь бельгийского «Брюгге» Владимир Габулов, защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер и полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев.

Чемпионат мира по футболу в России начнётся 14 июня. Соперниками национальной сборной по группе А будут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.