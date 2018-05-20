Порошенко пообещал пересмотреть все подписанные в рамках СНГ договоры

Украина пересмотрит все международные соглашения, заключенные в рамках Содружества независимых государств, начиная с 1991 года. Об этом заявил 20 мая президент страны Петр Порошенко.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на НСН, Порошенко подчеркнул, что Киев выйдет из несоответствующих национальным интересам и идеям Украины договоров.

Также Порошенко прокомментировал подписанный им указ о прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ. По словам украинского главы, с помощью этого шага он закрыл постпредство Киева.

В субботу, 19 мая, глава пресс-службы исполнительного комитета СНГ Владимир Никаноров заявил, что никаких уведомлений об отзыве представителей от Киева не получали. Кроме того, в разговоре с РИА Новости Никаноров отметил, что не совсем ясно, кого именно Порошенко хочет отозвать – в аппарате исполкома Содружества уже не осталось ни одного украинца.

Хотя раньше многие украинские представители занимали в руководящем органе СНГ значимые позиции, в составе исполкома их нет с 2014 года. В том году украинских дипломатов отозвали, не назначив никого им на замену.

Содружество Независимых Государств действует с 1991 года и является региональной межгосударственной организацией, на начало 2018 года включающей в себя 11 государств — бывших советских республик. В СНГ вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения (ассоциированный член), Узбекистан и Украина. Кроме того, с 1993 по 2009 год в СНГ входила и Грузия.