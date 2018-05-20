Президент Черногории назвал следующего члена Евросоюза
Президент Черногории Мило Джуканович рассказал, что его страна станет следующим членом Европейского союза (ЕС). Об этом 20 мая сообщает RTCG.
По его словам, республике удалось в тяжелых условиях сохранить мир, добиться экономической стабильности и превратиться в независимую страну.
«Мы наиболее развитое государство Западных Балкан и первый следующий член Евросоюза», — заявил Джуканович.
Он также добавил, что ЕС требуется внутренняя консолидация.
Ранее Джуканович заявил, что планирует улучшить отношения с Россией. Он отметил, что между двумя странами произошло «ненужное нарушение отношений».
Источник: Газета.ру