Застрявшие в Пулково пассажиры «Алросы» ждут другой самолёт

Больше ста пятидесяти человек, которых 20 мая сняли с рейса в Мирный, останутся в петербургском аэропорту до вечера. Вылет отложен по меньшей мере на четыре часа.

Как сообщили «Фонтанке» в Пулково, самолётом с отказавшим двигателем в настоящее время занимается специальная комиссия. Boeing 737-800 авиакомпании «Алроса» должен был вылететь в Мирный в 13:35, но во время набора разбега отказал один из двигателей.

«Командир прервал взлёт и вернулся. Пассажиров высадили в терминал», – добавили в пресс-службе аэропорта. Предварительно время вылета в Мирный назначено на шесть часов вечера.

В колл-центре авиакомпании рассказали, что решение отправить за пассажирами другой борт принято, но сам колл-центр пока не располагает информацией, когда самолёт прилетит в Петербург. Рейс следовал в Якутию через Москву.

Рейсом 6R 606 летели 156 пассажиров, никто из них не пострадал. Проверку проводят сотрудники транспортной прокуратуры. На месте также работает Северо-Западное следственное управление на транспорте.