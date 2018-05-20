Ротенберг пообещал, что Крымский мост простоит минимум 100 лет

Крымский мост простоит минимум 100 лет — мы гарантируем. Все сделано надежно, прочно. Об этом 20 мая рассказал председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж», генподрядчика строительства моста, Аркадий Ротенберг в программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

По словам Ротенберга, ранее мост пытались строить три раза, сейчас — четвертый. Когда немцы построили мост в Крыму, пошли льды, и этот мост снесло. Специалисты «Стройгазмонтажа» все это учитывали, и в том числе сделали пролеты по 60 м.

«То есть здесь все надежно, и то, что пишутся какие-то вещи, что здесь все голография или что мы этот мост построили из картона, вы сейчас видите — не из картона», — пояснил собеседник телеканала. Он отметил, что при строительстве были сложности, примерно на 84 дня строительство встало из-за сильного ветра. «Но за счет желания, наверное, и за счет профессионализма мы с этим со всем справились», — пояснил глава компании-подрядчика.

Говоря о санкциях за строительство моста через Керченский пролив, Ротенберг отметил, что не испытывает из-за этого «особых страданий». Однако он добавил, что все равно приходится подстраиваться под ограничения.

Ротенберг также прокомментировал заявления Киева о планах «забрать» у России Крымский мост. «На уровне бреда. Что значит «заберем Крымский мост»? Ну что? Взяли бы и построили. Давайте — отдайте нам. Я, честно говоря, не воспринимаю это всерьез», — пояснил он.

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина — 19 км. Его строят с 2016 года. Возведение моста обошлось в 228,3 млрд руб. Изначально автомобильное движение по мосту планировалось запустить в декабре 2018 года, но работы закончили раньше. Президент России Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста, движение автотранспорта запустили на следующий день.

Железнодорожная часть моста продолжает строиться. Ее открытие планируется на 2019 год.