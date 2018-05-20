В Бурятии из-за непотушенной сигареты сгорели 2 тысячи гектаров леса

Непотушенная сигарета привела к пожару, который уничтожил почти 2 тысячи гектаров леса в Курумканском районе Бурятии. Погибли двое лесников, предполагаемый виновник ЧП задержан и, вероятно, будет арестован.

Как сообщает 20 мая Следственный комитет Бурятии, по факту гибели лесников возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, 64-летний работник лесозаготовительного участка бросил в сухую лесную подстилку непотушенную сигарету. От окурка загорелась трава, и огонь перекинулся на кусты и деревья. Виновник попытался самостоятельно потушить пожар, однако сильный ветер разнес пламя по округе.

К месту возгорания 18 мая выехала группа работников Верхне-Баргузинского лесхоза и местных жителей-добровольцев, продолжает СК. Огонь тушили до позднего вечера. В сумерках огнеборцы вернулись к своему лагерю и обнаружили, что из леса не вышел один из лесников. На его поиски отправился коллега, который 20 лет проработал в лесхозе и принимал участие в тушении практически всех лесных пожаров на территории лесничества. Мужчина вернулся к кромке, где бушевало пламя, отыскал потерявшегося напарника и вышел вместе с ним к лесовозной дороге. В этот момент ветер изменил свое направление, и попавшие в огненную ловушку мужчины погибли.

В настоящий момент площадь возгорания увеличилась с 2 га до 1,8 тыс. га. Из них 1,2 тыс. га пройдено сильным верховым пожаром. Ситуацию осложняет ветер, порывы которого достигают 30 метров в секунду.

Подозреваемый по уголовному делу задержан. Решается вопрос об аресте.