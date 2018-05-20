В Пулково самолёт прервал взлёт из-за проблем с двигателем

Самолёт авиакомпании «Алроса» прервал взлёт в петербургском аэропорту Пулково днем 20 мая. По предварительной информации, отложить полёт пришлось из-за проблем с двигателем, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фото: Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России

По данным ведомства, Boeing 737 должен был отправиться в Мирный. В 13:45 лайнер начал разбег по взлётной полосе, однако остановился и вернулся на стоянку. На борту находилось 156 пассажиров, которые вернулись в аэропорт.

Фото: Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России

В Пулково выехал Санкт-Петербургский транспортный прокурор Игорь Лепехин. Проводится проверка.

Напомним, накануне борт авиакомпании «Победа» не долетел до Астрахани из-за отказавшего двигателя. В столице самолёт приземлился с одним работающим двигателем.