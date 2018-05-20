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20.05.2018 15:30

На Украине снесли полторы тысячи памятников Ленину

На Украине в рамках программы декоммунизации снесли полторы тысячи памятников Ленину, отчитался президент Украины Петр Порошенко. Сообщение 20 мая опубликовано на сайте главы государства по случаю Дня памяти жертв политических репрессий.

Порошенко отметил, что на конец 2013 года Украина «выглядела словно иллюстрация к учебнику по истории КПСС», а города и села страны были «...утыканы идолами Ленина и его соратников». В соответствии с законом о декоммунизации, принятым в мае 2015 года, были переименованы 52 тыс. площадей и улиц по всей Украине. ​ «Одних только памятников Ленину демонтировали почти полторы тысячи», —подчеркнул Порошенко.

Как подсчитал РБК, по состоянию на 1991 год на Украине насчитывалось около 5,5 тыс. монументов, посвященных Ленину. К 2013 году было снесено 3,2 тыс. скульптур, памятников и бюстов руководителю советского государства. Во время, последовавшее за событиями Евромайдана зимой 2013 года, начались стихийные сносы оставшихся памятников Ленину в крупных центрах — в столице Киеве, Харькове и других городах, получившие название «ленинопада». Ко времени принятия в мае 2015 года закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов» в инициативном порядке было демонтировано еще 778 памятников Ленину. С 2015 года этот процесс регулируется законодательно. Через год, на конец лета 2016 года, украинские власти отчитывались о сносе 1,2 тыс. памятников Ленину.

 


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