Армения заявила, что получит ЗРК «Тор» из России

Вооруженные силы Армении в ближайшие месяцы получат российские зенитно-ракетные комплексы «Тор». Об этом 20 мая сообщает РБК со ссылкой на источники в минобороны республики Первого государственного телеканала Армении.

«Через несколько месяцев среди средств ПВО свое особое место займут российские зенитно-ракетные комплексы «Тор», — сказал ведущий программы «Зинуж», посвященной Вооруженным силам. Она вышла в эфир 19 мая.

Боевые возможности этих систем прокомментировал заместитель начальника войск ПВО республики полковник Артур Погосян. «Система «Тор» — это сверхсовременный зенитно-ракетный комплекс, который может в автоматическом режиме, даже без участия личного состава, вести борьбу с воздушными нападениями любого спектра, в том числе с высокоточными ракетами», — рассказал Погосян в эфире программы.

В 2016 году в армии Армении появились российские ракетные комплексы «Искандер». Тогда президент Армении Серж Саргсян назвал их размещение вынужденной мерой. «Думаю, это [размещение «Искандеров» в Армении] была вынужденная мера, чтобы каким-то образом сбалансировать военную ситуацию в нашем регионе», — сказал он. «Не секрет, что Азербайджан в течение последних нескольких лет регулярно приобретал новейшее вооружение», — добавил президент, отметив, что Армения не имеет «таких» финансовых «возможностей, как Азербайджан».

Министр обороны Армении Виген Саркисян уточнил, что «Искандеры» принадлежат Вооруженным силам Армении. «То, что «Искандеры» поставлены в Армению, по-моему, для всех очевидно», — уточнил тогда глава военного ведомства, отметив, что «все их видели воочию». «То, что они принадлежат Вооруженным силам Армении, тоже могу подтвердить со стопроцентной уверенностью», — добавил Саркисян, подчеркнув, что «тут никакого второго мнения быть просто не может».

14 мая состоялись первые личные переговоры президента России Владимира Путина и утвержденного 8 мая премьер-министром Армении Никола Пашиняна, который пришел к власти в результате масштабных массовых акций протеста против Саргсяна.