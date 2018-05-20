В Петербурге робот-вратарь обыграл футболиста из Аргентины

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо впервые прибыл в Петербург и посетил Парк футбола на Пионерской набережной.

Как 20 мая сообщает ТАСС, в Парке футбола Креспо сыграл с «Робокипером», пытаясь забить мяч в ворота, на которых стоял робот, и ни разу не смог этого сделать. Не увенчались победой аналогичные попытки и у бывшего нападающего сборной России Дмитрия Сычева.

«В Санкт-Петербурге я никогда не был, это мой первый раз. Прекрасная погода. Мне очень нравится то, что сегодня в Парке футбола собралось столько энтузиастов, тех, кто испытывает настоящую страсть к футболу, я очень рад быть частью этого замечательного процесса и разделить этот момент с вами», – сказал Креспо.

Сборная Аргентины сыграет на чемпионате мира в группе D с командами Исландии (16 июня, Москва, стадион "Спартак"), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

«Мы надеемся, что наша команда сможет пройти в следующую стадию досрочно по результатам первых двух матчей. Что касается [Лионеля] Месси, то это лучший игрок в мире и было бы здорово, если бы Аргентина, наконец, выиграла чемпионат мира и это произошло бы здесь, в России. Тогда Месси еще вписал бы себя в футбольную историю как игрок сборной, выигравший чемпионат мира», – добавил Креспо.

Парк футбола на Пионерской площади открыли 19 мая. В церемонии приняли участие председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Аркадий Дворкович, Дмитрий Сычев и народный артист России Василий Герелло.