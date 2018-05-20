Планетарий на Обводном закрылся на неделю

Новый планетарий в Петербурге закрылся до 25 мая. Об этом говорится на официальном сайте самого большого в мире звездного купола.

Посмотреть на звездное небо в здании бывшего газгольдера на набережной Обводного канала невозможно с 20 мая. О причинах закрытия планетарий не сообщает, однако в комментариях в группе в соцсети «ВКонтакте» высказываются предположения, что это может быть связано с мероприятиями ПМЭФ.

Крупнейший планетарий в мире открылся в ноябре прошлого года. Внутри газгольдера установили четыре десятка проекторов и панорамный экран. Диаметр купола – 37 метров.