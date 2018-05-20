СМИ: Абрамовичу не продлили британскую визу

Трудности с британской визой не обошли стороной российского олигарха и завсегдатая списка богатейших жителей Великобритании Романа Абрамовича.

Как пишет The Bell 20 мая, о затянувшемся оформлении документов сообщает знакомый Абрамовича и два источника в его окружении. Предыдущая виза истекла у 51-летнего бизнесмена больше трёх недель назад, новую он не получил до сих пор. Проволочки уже лишили Абрамовича возможности лично присутствовать на финальном матче Кубка Англии, в котором его футбольный клуб «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед».

При этом об официальном отказе британской стороны в окружении миллиардера не говорят: власти всё ещё продолжают рассматривать документы. Представители Абрамовича, а также отвечающего за иммиграционный контроль правительственного департамента (Home Office) комментировать ситуацию отказались.

Инвестиционная виза считается одним из самых популярных способов перебраться в Великобританию. Она выдаётся на три года и четыре месяца с правом продления и перспективой получения вида на жительство. По версии английской газеты The Sunday Times, Абрамович является одним из богатейших жителей Британии. Владелец «Челси», который оценивают в 9,333 миллиарда фунтов, занимает тринадцатую строчку рейтинга, но вида на жительство в Великобритании не имеет.

Проблемы для проживающих в Великобритании граждан России начались после скандала с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвинил в случившемся Москву и в качестве первой меры выслал из страны российских дипломатов. В марте МВД Великобритании Эмбер Радд заявила, что Великобритания намерена проверить семьсот инвестиционных виз, которые были выданы богатым россиянам с 2008 по 2015 год. Был ли в их числе Роман Абрамович, не уточнялось.