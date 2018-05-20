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20.05.2018 14:30

В букете Путина для Меркель увидели желание оскорбить

Немецкий таблоид Bild раскритиковал президента России Владимира Путина за букет цветов, который он вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель во время ее визита в Сочи 18 мая. Журналисты уверены, что проявление вежливости было призвано оскорбить канцлера.

По мнению автора статьи, встреча двух лидеров была «дипломатической дуэлью», которая началась уже на пороге резиденции Бочаров Ручей. Журналист полагает, что ведущие политики мира должны пожимать друг другу руки, а не дарить букеты. По его мнению, цветы были призваны напомнить Меркель, что она женщина. Именно это сочли оскорбительным.

«Выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление», — говорится в тексте.

Накануне Bild выпустил статью, в которой назвал президента России Владимира Путина «хозяином международной политической арены».

Переговоры с канцлером Германии президент России назвал содержательными и своевременными. Ангела Меркель заявила, что поддерживать хорошие отношения с Россией входит в стратегические интересы Германии.


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