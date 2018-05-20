СМИ: Болельщики «Реала» отказались ехать в Киев на финал Лиги чемпионов

Болельщики мадридского «Реала» массово отказываются от поездки в Киев, где пройдет финальная игра Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». Как 20 мая пишет «Спорт-экспресс» со ссылкой на AS, фанаты вернули более 2200 билетов, которые поступили в свободную продажу.

Болельщики объясняют отказ завышенными ценами на отели в столице Украины, а также проблемами с логистикой. Ранее сообщалось, что самый дорогой номер в киевских гостиницах будет стоить около восьми тысяч евро.

Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».