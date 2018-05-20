Со дна Ладожского озера поднимают сторожевик «Пурга»

Останки сторожевого корабля «Пурга» начали поднимать со дна Ладожского озера в Ленинградской области. Флагман Ладожской флотилии после шести лет поисков обнаружил белорусский водолаз Игорь Матюк, пишет 20 мая Sputnik Беларусь.

Корабль долгие годы считался безвозвратно утерянным. Дно Ладоги в этом месте «звенит» на приборах так, что даже предполагая место затопления почти 100-метрового судна, поисковики до сегодняшнего дня не могли его найти

Сторожевик принял свой последний бой в 1942 году в районе Осиновецкого маяка. Корабль затонул после налета немецкой авиации. Погибли 11 человек, 28 получили ранения.

«Пургу» несколько раз поднимали в 1942 и 1943 годах: сначала снимали вооружение, а потом части ходовых механизмов для других кораблей этого класса. В конце концов бывший флагман ладожской флотилии отбуксировали в бухту Морье, где с корабля сняли турбины и котлы. После этого о сторожевике надолго забыли.

Из оригинальных частей «Пурги» планируют сделать памятник всем кораблям Ладожской флотилии. По замыслу петербуржского реставратора и архитектора Рафаэля Даянова, в конструкции будет использована носовая часть корабля, которую и поднимет со дна Игорь Матюк.