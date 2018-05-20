Юный петербуржец попал в реанимацию, разжигая мангал

Пикник на свежем воздухе отправил в ожоговое отделение молодого петербуржца. Последствиями походной кулинарии занимаются в реанимации.

Как стало известно «Фонтанке», 18-летнего пациента с термическими ожогами первой и второй степени доставили в больницу вечером 19 мая. Определив повреждения на двадцати процентах тела, молодого человека, состояние которого было тяжёлым, поместили в реанимацию.

Медики забрали юношу с Республиканской улицы в Сергиево. На теплый вечер субботы планировались шашлыки, но во время розжига мангал вспыхнул.