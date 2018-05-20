На Каменноостровском BMW сбил мужчину на электросамокате

Петербуржец получил серьезные травмы, катаясь на электросамокате. Ночная прогулка по Петроградскому району закончилась в больнице.

Как сообщили 20 мая в пресс-службе управления ГИБДД по городу и Ленобласти, около четырех часов утра у дома 18 по Каменноостровскому проспекту в петербуржца на электросамокате врезалась BMW. За рулем иномарки был мужчина 1995 года рождения. Водителя самоката 1986 года рождения в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются. Проводится проверка.