Двое разбились на гидроцикле в Финском заливе

Отдых на воде закончился аварией в акватории Финского залива в Ленинградской области. Катающийся на гидроцикле петербуржец погиб на месте.

Как стало известно «Фонтанке» 20 мая, накануне двое жителей Калининского района Петербурга катались на водном мотоцикле неподалёку от отеля «Дом у моря» в посёлке Озерки. Примерно в двухстах метрах от берега гидроцикл врезался в камни.

Мужчину 44 лет спасти не удалось, он скончался на месте. Женщину доставили на берег с переохлаждением и ушибами, госпитализация ей не потребовалась.