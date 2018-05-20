В Татарстане парашютисты погибли при прыжке с 4 тысяч метров

Двое парашютистов погибли в Татарстане 20 мая. На счету каждого было не менее 600 прыжков.

Как сообщил 20 мая в Telegram-канале Следственный комитет России, семь спортсменов выполняли свободное падение с 4 тысяч до 1,6 тысячи метров. Один из парашютистов по неустановленной пока причине влетел в раскрывшийся парашют второго. Оба спустились на запасном парашюте, но в бессознательном состоянии. Один спортсмен скончался в карете скорой, а второй позже в больнице.

Фото: Следственный комитет России

По данным источника РБК, ЧП произошло в клубе «Мензелинск». Обстоятельства гибели спортсменов выясняют следователи.