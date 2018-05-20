Bild: Путин - хозяин на международной политической арене

Немецкое издание Bild назвало президента России Владимира Путина «хозяином международной политической арены». Такой вывод журналист таблоида сделал по итогам встречи Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прошла в Сочи 18 мая.

Издание отмечает, что Меркель намеренно приехала именно в Сочи, поскольку хотела свети к минимуму шумиху, вызванную ее визитом.

«Другое дело ее российский коллега. Путин ясно дал понять Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней резиденции президента, но и на международной политической арене», — сообщил Репке.

Накануне переговоров с Меркель Путин в той же резиденции в Сочи принимал сирийского лидера Башара Асада, которого, как отмечает издание, немецкий канцлер обвиняла в «массовых убийствах». Ранее, продолжает автор, Путин открыл Крымский мост, что осудило правительство Германии.

Тем не менее за четыре недели до начала чемпионата мира по футболу в России канцлер Германии Ангела Меркель «сидит в кресле в гостях у Путина в теплом Сочи». «Более удовлетворенным глава Кремля вряд ли может быть», — резюмирует автор.

Переговоры с канцлером Германии президент России назвал содержательными и своевременными. Ангела Меркель заявила, что поддерживать хорошие отношения с Россией входит в стратегические интересы Германии.