Дворкович считает «Санкт-Петербург Арену» лучшим стадионом

Председатель оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу «Россия-2018» Аркадий Дворкович 20 мая назвал арену «Санкт-Петербург» на Крестовском острове в Северной столице лучшим стадионом.

«Петербург – второй по значимости с точки зрения матчей город чемпионата мира. В Москве пройдут матч открытия и финал, но, тем не менее, в Санкт-Петербурге будет несколько знаковых игр, в том числе игра сборной России. Здесь, я считаю, лучший стадион. Он более современный и с точки зрения вместимости самый большой», – цитирует Дворковича «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС.

Также Дворкович рассказал, что по графику для проведения мундиаля все фактически готово.

«У нас есть определенный перечень работ, который необходимо завершить до 25 мая, 1 июня и ко 2 июня все стадионы должны быть переданы в пользование оргкомитету от строителей и местных властей. Вы видите, что благоустройство идет везде. Безопасность обеспечивается уже в полной мере, открываются последние транспортные объекты. Мы уверены в полной готовности к чемпионату мира», – добавил Дворкович.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах, в том числе в Петербурге. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.